La Rocca Flea si illumina di blu per la ‘Giornata Mondiale dell’Infanzia’

Anche il Comune di Gualdo Tadino tra le città nel Mondo che oggi (mercoledì 20 novembre) aderiscono alla Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, illuminando di blu, il colore dell’Unicef promotrice dell’iniziativa, il suo monumento simbolo per antonomasia, ossia la Rocca Flea.

Anche l’Ente guidato dal sindaco Massimiliano Presciutti, quindi, si unisce alla specifica catena di sensibilizzazione raccogliendo l’invito di Unicef per ricordare alla collettività l’impegno a garantire i giusti diritti a ciascun bambino. Il 20 novembre, infatti, si celebra un anniversario importante: i 30 anni dall’approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC).

La CRC è il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato al mondo e, in questi 30 anni, è stata determinante nel migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti. Ha ispirato i Governi ad adottare nuove leggi e stanziare nuovi fondi per aumentare l’accesso dei bambini ai servizi e godere dei propri diritti. Ha inoltre contribuito a cambiare la percezione sull’infanzia e l’adolescenza, garantendo a bambini e ragazzi un nuovo protagonismo.

L’iniziativa #goblue è stata lanciata nel novembre 2018 e molte città in tutto il mondo – anche in Italia – hanno aderito. La Convenzione è stata ratificata da 196 paesi. L’Italia l’ha recepita nel proprio ordinamento giuridico con Legge n.176 del 27 maggio 1991. Nonostante questo, però, la Convenzione non è ancora pienamente attuata, conosciuta e capita. Per questo l’Unicef chiede di ricordare in maniera simbolica l’importanza dell’attuazione dei diritti per tutti i bambini e gli adolescenti.

“E’ con grande piacere che l’Amministrazione comunale di Gualdo Tadino – sottolinea il sindaco Presciutti – ha raccolto l’invito di Unicef ad illuminare di blu la Rocca Flea, simbolo della città, per ricordare e porre attenzione alla Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Nonostante le tante previsioni normative, infatti, ancora oggi forti sono le criticità esistenti in contesti a noi vicini e lontani, con piccoli che non vengono tutelati nel rispettivo diritto di crescita in spensieratezza né dotati di quei mezzi di sostentamento indispensabili per un’adeguata crescita e una piena formazione. Un tema sensibile che sta cuore anche a Gualdo Tadino e alla nostra comunità e ‘portandolo alla luce’ si spera possa migliorare la condizione di vita di bambini, bambine e adolescenti che soffrono”.

