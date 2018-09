La polizia smantella un bivacco in via Scarlatti

La polizia, anche a seguito di alcune segnalazioni, ha smantellato un bivacco in via Scarlatti, nei pressi di piazzale Europa. Sotto il porticato di uno stabile gli agenti hanno trovato materassi, coperte ed altro materiale inerente un possibile alloggio di fortuna. Gli agenti, anche grazie all’intervento degli operatori ecologici, hanno provveduto alla rimozione dei materassi e dell’altro materiale presente nel suddetto porticato, smantellando così un insediamento abusivo che avrebbe potuto destare allarme sociale e risultare luogo di ritrovo per la commissione di fattispecie di reato.

Infatti, come già accaduto in analoghe circostanze, talvolta tali insediamenti si dimostrano non solo dei luoghi dedicati al bivacco ma anche degli spazi dove si consumano varie tipologie di reato, tra cui lo spaccio di droga. Ecco perché tra le varie azioni di contrasto al compimento di fattispecie illecite intraprese dalla polizia di Stato negli ultimi giorni, assume un ruolo di primaria importanza anche l’individuazione e lo smantellamento di possibili insediamenti abusivi.

