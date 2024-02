La moda umbra conquista Sanremo 2024: vestito made in 'cuore verde' per Mannoia e Ricchi e Poveri | Foto - Tuttoggi.info

La cantante sceglie Luisa Spagnoli, il gruppo si affida a Vivetta

La moda umbra conquista il Festival di Sanremo 2024, dove sono almeno due gli artisti che vestono firme del cuore verde d’Italia: e se Fiorella Mannoia conquista tutti con il suo abito da sposa firmato Luisa Spagnoli, non sono da meno i Ricchi e Poveri, che arrivano sul palco vestiti da Vivetta, firma assisana che ha conquistato anche molti nomi hollywoodiani.

La prima a esibirsi è stata Fiorella Mannoia, che per la prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo ha indossato un look esclusivo e custom made firmato Luisa Spagnoli. La stilista ha disegnato “un abito lungo dalla linea a sirena in pizzo ricamato a mano, ampio godet al fondo con coda, spalle scoperte e profondo scollo davanti e sulla schiena”. “Sono orgogliosa di aver lavorato a questo progetto – le parole di Nicoletta Spagnoli– Fiorella Mannoia è un’icona del mondo della musica e sono felice che abbia scelto il nostro Brand che, fino dalla sua fondazione, ha sempre messo al centro di tutto l’attenzione per l’universo femminile, esaltandone la forza”. E sono tanti i messaggi delle colleghe per lei: da Giorgia (che con lei condivide la stylist Valentina Davoli – a Noemi, passando per Rose Villain.

Non da meno i Ricchi e Poveri firmati Vivetta. “Aspettate che ne vale la pena”, avevano scritto sui social Angela Brambati e Angelo Sotgiu, avvisando i loro fan di resistere al sonno fino alla loro uscita a Sanremo 2024. “Dopo il look ‘a cuori’ sfoggiato per il green carpet, la stylist Rebecca Baglini ha pensato di ‘impacchettarli’ per il loro grande ritorno in gara a Sanremo. E così – si legge sul Fatto Quotidiano – eccoli entrare sul palco tenuti insieme da un maxi fiocco rosso: ci sono voluti 9 metri di duchesse di seta, 14 metri di crinolina, 25 stecche e due giorni di lavoro per realizzarlo. Effetto wow garantito”. A firmare il tutto, come detto, l’assisana Vivetta Ponti, per la seconda volta sul palco dell’Ariston dopo Lodovica Comello nel 2017 e che ha conquistato nomi del calibro di Katy Perry (due volte), Zendaya (star della serie Hbo Euphoria che l’ha lanciata nell’empireo del cinema, poi confermato con la tripletta di Spiderman dal 2017 al 2021) , Lady Gaga, Elle Fanning, Lily Collins e Cher, che ha scelto la stilista umbra per la cover del suo album di Natale.