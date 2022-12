La magia del Natale a Marsciano, tutto il programma e le iniziative - Tuttoggi

Fino al 6 gennaio la città ed in particolare il suo centro storico, si trasformano in un unico grande spazio dove vivere il Natale

Dai primi di dicembre e fino al 6 gennaio la città di Marsciano, ed in particolare il suo centro storico, si trasforma in un unico grande spazio dove vivere il Natale, caratterizzato da eventi a tema, mercatini, laboratori e attività ludiche per i bambini, concerti, iniziative teatrali letterarie e artistiche, manifestazioni di beneficienza, eventi sportivi. Il tutto in un clima di festa reso speciale da addobbi in tema natalizio che alle luminarie uniscono l’allestimento di alberi e presepi e delle vetrine dei negozi.

Come spiegano il vicesindaco con delega alla cultura Andrea Pilati e l’assessore al commercio Patrizia Trequattrini “La proposta natalizia del capoluogo e di tutto il territorio di Marsciano continua ad essere il frutto del prezioso lavoro di tante associazioni, aziende, singoli cittadini e delle nostre scuole, con il coordinamento della Proloco di Marsciano, di Confcommercio e il patrocinio del Comune. Il risultato è un calendario di eventi particolarmente ricco che siamo certi troverà l’apprezzamento di cittadini e turisti che invitiamo a venirci a trovare”.