La Fiaccola Benedettina inizia il viaggio in Portogallo, giovedì 2 marzo a Lisbona - Tuttoggi

La delegazione della città di Norcia è guidata dal Sindaco Nicola Alemanno, così come quelle di Subiaco e Cassino dai primi cittadini, rispettivamente Domenico Petrini ed Enzo Salera e saranno accolte dall’ Ambasciatore Formosa, che sin dall’inizio ha aderito al progetto del Marzo Benedettino, cogliendo l’alto significato etico e spirituale del messaggio legato alla regola ‘Ora et labora’. Gli eventi in Portogallo sono stati organizzati grazie alla preziosa collaborazione dell’Ambasciata d’Italia che ha offerto sostegno per tutti gli appuntamenti istituzionali, e al contributo del Desk ENIT di Lisbona che opera tramite la Camera di Commercio Italiana per il Portogallo.

Venerdì 3 marzo mattina le delegazioni saranno accolte all’Assembleia da Republica, il Parlamento Portoghese situato nella storica costruzione del Palácio de São Bento (San Benedetto) un edificio neoclassico costruito sopra un monastero benedettino; successivamente si recheranno presso il Palazzo comunale e nel pomeriggio nella sede della Rappresentanza della Commissione Europea in Portogallo.

Sabato 4 la Fiaccola benedettina farà ingresso al Santuario di Fatima, dove si terrà una Celebrazione Eucaristica all’interno della Cappella delle Apparizioni e successivamente l’accoglienza al Comune di Ourém.

Domenica 5 la Celebrazione eucaristica si terrà invece nella Cattedrale di Lisbona e sarà presieduta da S.E. Rev.ma Dom Joaquim Mendes. Lunedì 6 marzo la visita al Monastero Benedettino di Singeverga, nel distretto di Porto, dove ci sarà l’incontro e la Celebrazione liturgica insieme alla comunità monastica.

Della delegazione nursina fanno parte, tra gli altri, il Priore della Comunità Monastica di San Benedetto in Monte Padre Benedetto Nivakoff, il parroco in solidum Don Davide Tononi, due tedofori dell’ Associazione Norcia Run 2017, il Coro San Benedetto e una rappresentanza del Corteo Storico.

La torcia dopo essere stata benedetta da Papa Francesco e accolta dal Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana ha sostato sulle tome tombe dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e di Papa Benedetto XVI. Il programma delle iniziative è stato presentato in conferenza stampa a Roma presso la sede della Rappresentanza Italiana del Parlamento Europeo, alla presenza, tra gli altri, del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, dell’ Ambasciatore di Portogallo in Italia, Bernardo Futscher Pereira, e dell’ Assessore al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti.