La Cascata delle Marmore si visita anche tramite iPad: presentato il "Taccuino dell'esploratore" - Tuttoggi.info

La Cascata delle Marmore si visita anche con l’iPad: è stato presentato a Palazzo Spada, il 18 gennaio scorso, il “Taccuino dell’esploratore”.

Alla presentazione, tra gli altri, l’assessore alla Scuola del Comune di Terni, Viviana Altamura, l’assessore al Turismo, Michela Bordoni.

La collaborazione tra i centri di educazione ambientale del Comune e Rekordata nasce da una sponsorizzazione che ha portato al prestito, in comodato d’uso, di 20 iPad, disponibili presso Il centro direzionale della Cascata delle Marmore, che servono i 4 CEA presenti alla Cascata, a Collestatte, a San Martino e Piediluco.

Il commento dell’assessore alla Scuola

“L’esigenza nasce dalla necessità sempre più diffusa, anche nelle scuole, di coniugare tecnologia sostenibile e scienze. Nello specifico i quaderni didattici – ha dichiarato Viviana Altamura – servono per facilitare gli studenti nello studio della natura. L’uso dell’iPad consente di interagire direttamente in tempo reale con l’esperienza di visita producendo un documento che potrà essere spedito tramite mail e fungere da stimolo per approfondire il tema in classe. Lungi, quindi, dal distogliere lo studente dall’esperienza diretta e a contatto con la natura, il quaderno didattico è uno strumento versatile che sostituisce il vecchio taccuino, la lente di ingrandimento, il metro o la macchina fotografica dell’esploratore”.