La "Salerno-Verona" farà tappa a Orvieto: 100 ciclisti sulle orme della Quinta Armata Americana - Tuttoggi.info

Farà tappa a Orvieto, venerdì 20 settembre, la “Salerno-Verona”, ottava edizione del ciclotour organizzato dall’associazione “La Storia in Bici”.

L’itinerario ripercorre il lungo cammino della Quinta Armata Americana durante la Liberazione dell’Italia, dal settembre 1943 alla primavera del 1945. Circa cento ciclisti sono partiti, lo scorso 14 settembre, da Salerno, per affrontare il percorso di nove tappe che li porterà fino a Verona.

A Orvieto l’arrivo della quarta tappa, intorno alle 17-17.30 in Piazza Duomo, e la partenza della quinta, il giorno successivo alle 8.30, da Piazza della Repubblica.

“Sulla sella di una bicicletta, un mezzo semplice ed ecologico, pedaleremo attraverso paesaggi mozzafiato e luoghi storici“

“Sulla sella di una bicicletta, un mezzo semplice ed ecologico, pedaleremo attraverso paesaggi mozzafiato e luoghi storici, riscoprendo un passato che ci ha forgiato”, dichiarano gli organizzatori. “Un’opportunità per celebrare l’80° anniversario di quella campagna – dallo sbarco di Salerno alla liberazione dell’Italia intera – e per riflettere sull’importanza della libertà e della democrazia. Perché la bicicletta? Perché è molto più di un semplice mezzo di trasporto. È un simbolo di libertà, un ponte tra passato e presente, uno strumento per conoscere e rispettare il territorio“.

Davico: “Il percorso si snoda tra Salerno e Verona: toccherà i luoghi della Resistenza“

“Il percorso – spiega il presidente de ‘La Storia in Bici’, Michelino Davico – si snoda tra Salerno e Verona: toccherà i luoghi della Resistenza e dell’unità nazionale lungo il cammino della Quinta Armata, in territori da conoscere e frequentare con consapevolezza. Incontreremo storici, testimoni e protagonisti di quegli eventi, ascolteremo le loro storie e approfondiremo la nostra conoscenza della storia italiana“.

La “Salerno-Verona 2024” gode del patrocinio del Comune di Orvieto ed è un progetto realizzato grazie al contributo del Centro Studi Americani di Roma, della Lilt -Lega Italiana per la Lotta contro il Tumore, del Politecnico di Torino, dell’Università Roma Tre, del Touring Club Italiano, di We the italians e di altre istituzioni politico-amministrative e culturali del Paese, che hanno contribuito ad arricchire il calendario degli appuntamenti e degli eventi in programma.