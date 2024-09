Pnrr e Sanità, Iacolino "In Sicilia avanti con iniziative del piano" - Tuttoggi.info

“Quella del Pnrr è una sfida da vincere con responsabilità, fatica, impegno e intesa politica. Appuntamenti come questo sono fondamentali per raccogliere le idee e trasformarle in progettualità da sviluppare al meglio: stiamo portando avanti tutte le iniziative nel programma di attuazione del piano, nei giorni scorsi ci siamo riuniti per affrontare il tema della revisione della rete ospedaliera. Le attività legate al Pnrr devono coincidere con un aumento dell’offerta e della competitività del sistema, senza dimenticare gli 11 milioni di euro stanziati per la lotta al crack e alle altre dipendenze”. Lo ha detto il dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute della Regione Siciliana Salvatore Iacolino, a Palazzo dei Normanni a Palermo per il convegno ‘La sanità in Sicilia. Riforma in atto e attuazione del Pnrr’.

