La casa vacanza non c'è: denunciato torinese che ha truffato donna di Bettona - Tuttoggi

La donna è stata 'derubata' di 500 euro

I Carabinieri della Stazione di Bettona hanno denunciato un uomo, residente nel torinese, poiché individuato quale presunto autore di una truffa online per la casa vacanza ai danni di una signora bettonese, che nel mese di febbraio si era rivolta ai militari della locale Stazione per denunciare l’accaduto.

La donna, intenzionata a trascorrere le vacanze estive al mare con la famiglia, aveva notato l’annuncio di un appartamento a San Benedetto del Tronto e, dopo aver scambiato alcuni messaggi con l’ignoto proprietario ed aver concordato il prezzo del soggiorno a 1.600 euro, aveva confermato la prenotazione e versato una caparra di 500 euro. Si era poi attivata per prenotare ombrellone e lettini in un lido vicino casa, ma la responsabile dello stabilimento, appresi i dati relativi alla locazione, aveva segnalato alla povera signora che già in passato altre persone erano state truffate con prenotazioni nella stessa casa, che però di fatto non esiste. A quel punto la vittima aveva cercato di ricontattare il proprietario di casa, scoprendo però che si era reso del tutto irreperibile.