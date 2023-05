Ktm da competizione rubata di notte, ritrovata senza centralina | Nei guai coppia altotiberina - Tuttoggi.info

Denunciati per ricettazione un uomo e una donna residenti a San Giustino

Avevano rubato una motocicletta Ktm da competizione – del valore di 12 mila euro – per sottrargli la centralina. In queste ore i carabinieri tifernati hanno denunciato due altotiberini, un 35enne e una 29enne, entrambi residenti a San Giustino, per il reato di ricettazione.

La vicenda risale allo scorso 27 aprile, quando un ragazzo tifernate, pilota di Ktm, si è rivolto alla locale caserma dopo aver subito nella notte il furto del proprio mezzo da gara, custodito all’interno del suo garage a Città di Castello.

La moto era stata rinvenuta il giorno stesso – anche se priva del sopracitato componente – appoggiata in una via di Lama (San Giustino) e subito è stata restituita al legittimo proprietario con sua grande legittima soddisfazione.

Le indagini dei carabinieri non si sono però fermate e sono proseguite con alcuni riscontri importanti da parte di testimoni e attraverso la visione di telecamere di sorveglianza (sia pubbliche che private) per tutto il percorso tra il luogo del furto e quello del ritrovamento della motocicletta.

Dagli accertamenti è stato accertato che la coppia di San Giustino (i due sono compagni) ha avuto sicuramente la disponibilità del motociclo rubato in quel lasso di tempo. Da qui l’inevitavile deferimento alla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di ricettazione.