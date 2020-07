Jp Industries in liquidazione, nasce "Indelfab": incerto il futuro dei lavoratori

La Jp Industries va in liquidazione. E’ questo l’esito dell’incontro di Fabriano, che ha visto confrontarsi ancora una volta proprietà, sindacati di Umbria e Marche e Confindustria Marche. Nascerà una nuova azienda, “Indelfab“, che sta per “Industria elettrodomestici fabrianese”, che potrebbe riassumere i lavoratori. Non è chiaro però di che tipo di numeri potremmo parlare, perché se dovesse intraprendere l’attività logistica ci sarebbe bisogno di al massimo poche decine di persone. Se si dovesse optare per la produzione, i numeri dovrebbero essere più alti.

Con la Jp Industries in liquidazione si apre anche il percorso con commissari e concordato, per regolare i conti con i creditori. I sindacati comunque domani faranno il punto in un’assemblea con i lavoratori, alle 10 presso la sede di Colle di Nocera Umbra.