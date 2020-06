Jp Industries: cassa integrazione per Covid fino a novembre

I lavoratori della Jp Industries possono stare tranquilli, almeno fino a novembre. Con le misure adottate dal Governo per l’emergenza covid, l’azienda dell’elettrodomestico che conta 543 lavoratori tra Umbria e Marche, potrà stare tranquilla per 14 settimane, fino quasi al termine del 2020. La cassa alla Jp Industries sarebbe scaduta a luglio, ma poi grazie alle misure per il Covid, si è ottenuto la proroga. Complessivamente, la cassa integrazione alla Jp Industries, prima Antonio Merloni, va avanti da oltre 13 anni.