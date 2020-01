JLo cerca casa in Umbria, il sindaco Valentini la invita a Gualdo Cattaneo

A metà tra la boutade e l’atto d’amore per la città. Jennifer Lopez cerca casa in Italia e il primo cittadino di Gualdo Cattaneo, Enrico Valentini, con un post sui social, ha invitato la celebre cantante portoricana a scegliere proprio la città da lui governata.

Le meraviglie di Gualdo

“Leggo che vuoi venire in Italia a vivere……Veramente?! E quale posto migliore del Comune di Gualdo Cattaneo? Non è un caso che nel 2019 il nostro comune avesse il 30% degli ultra centenari Umbri.

Sai perché? Perché noi mangiamo le Lumache alla Pomontina, perché ovunque vai vedi oliveti unici che producono un olio unico e fenomenale, perché il Cicotto esiste solo a Grutti, perché la porchetta de ‘Guallo’ è la migliore d’Italia, perché siamo uno dei pochi comuni che ha il tartufo bianco e nero nello stesso comune, perché tutti i funghi che si trovano a Gualdo cattaneo in un solo giorno un Americano non li mangerà nemmeno durante tutta la sua vita, perché il Presepe di Marcellano ,i nostri Castelli pieni di storia,il nostro Caro Beato Ugolino e la frittella di Pozzo non li troverai in nessuna sponda del Mississippi”.

La pietra di San Terenziano

Offerta irrifiutabile quella di Valentini: “E poi scusami cara Jennifer, veramente rifiuteresti di venire a vivere a Gualdo Cattaneo dove la maggior parte delle case è fatta della fenomenale Pietra rosa di San terenziano? Davvero??? E poi la ‘gianna’ 4 stagioni che tira a Gualdo non la trovi da nessuna parte, altro che il Texas! Un’ultima cosa cara Jennifer. Ho visto che, ahimè, fumi. Ecco, quando uscirai a prendere le sigarette al bar EVITA di fermarti a giocare a carte con quei “4 signori”, potrebbe finire a rissa in special modo ‘se scarchi a prima mano’! E allora sai che ti dico Cara J.Lo.?”.

L’atto d’amore

Quindi l’atto d’amore: “Io amo Gualdo Cattaneo e sono certo che se verrai a vivere anche te nel nostro Comune non te ne andrai più. Come ho fatto io”.