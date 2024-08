Italia d'argento al Campionato europeo di tiro alla fionda. Brillano i perugini dell'Asd Fiondatori Gualdo Tadino - Tuttoggi.info

Italia d’argento al Campionato europeo di tiro con la fionda ospitato nella cittadina francese di Brignoles. I tiratori azzurri portacolori della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali hanno conquistato un ottimo secondo posto piazzandosi dietro l’Ungheria e davanti alla Spagna.

La squadra guidata dal presidente Sergio Sabatini non si è distinta solo nelle competizioni tra i team ma ha visto protagonisti diversi atleti anche nella classifica individuale dove Michele Fiordi dell’Asd La Fionda Floriano ha conquistato addirittura la medaglia d’argento e Mario Rondelli dell’Asd Fiondatori Gualdo Tadino ha strappato agli avversari la medaglia di bronzo. Un ottimo posizionamento è stato raggiunto anche da Franco Spina, sempre dell’Asd La Fionda Floriano di Floriano di Campli in provincia di Teramo, che si è classificato al diciassettesimo posto sempre a livello europeo.



Il Campionato, svoltosi nel moderno complesso sportivo “Jean-Jacques Marcel”, ha visto una partecipazione entusiasta e competitiva, con standard elevati di competizione e organizzazione. Questo successo europeo è un grande auspicio per la nostra Nazionale che, in autunno, volerà a Shanghai per il Campionato Mondiale di Tiro con la Fionda, in programma dal 25 al 27 ottobre 2024.



“Siamo estremamente fieri dei risultati ottenuti dai nostri atleti – ha dichiarato il capitano Sergio Sabatini, spiegando – Questi successi sono il frutto del duro lavoro e della passione di tutti i membri della nostra squadra”.



A complimentarsi con i tiratori azzurri il presidente nazionale della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, Enzo Casadidio: “L’argento nella classifica a squadre e il doppio podio in quella individuale ci fanno guardare con entusiasmo al prossimo impegno mondiale dove l’Italia, ne sono certo, brillerà”.











