Istruttrici di padel dall’Argentina, truffata associazione sportiva di Spoleto

In 3 avevano promesso l'arrivo di 2 istruttrici di padel ad un'associazione spoletina, ma dopo aver ricevuto i soldi sono spariti: denunciati

Avevano promesso l’arrivo in Italia di due atlete istruttrici di padel dall’Argentina ma in realtà era una truffa nei confronti di una associazione sportiva di Spoleto. Per questo i carabinieri della locale Compagnia hanno denunciato 3 persone, che avrebbero percepito 2.900 euro da una società sportiva spoletino mettendo però in atto una truffa commerciale online.

Le indagini dei militari dell’Arma sono state avviate dopo la denuncia sporta presso la stazione dei carabinieri di Spoleto. Stando a quanto ricostruito, tre soggetti avevano promesso ai referenti dell’associazione, in cambio di quasi tremila euro, l’arrivo in città di due atlete di padel, disciplina sportiva divenuta molto in voga anche nella zona, provenienti dall’Argentina. Istruttrici che non sono mai arrivate però in Umbria.