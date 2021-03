Isola d’Elba, un paradiso per trascorrere le vacanze - Tuttoggi

Isola d'Elba, tra mare, borghi ed enogastronomia

L’Isola d’Elba è davvero un paradiso per trascorrere le vacanze, soprattutto quelle estive, grazie al caldo sole che batte sulle spiagge tinteggiate dai minerali che venivano estratti in precedenza nelle miniere della zona immerse in aree naturali di fitta vegetazione. Le aree dove soggiornare sono molteplici, tutte bellissime e suggestive, per questo, se stai pensando alle tue prossime vacanze, effettua la prenotazione traghetti Elba online e approfitta dei prezzi scontati il prima possibile.

Cavo

Cavo è forse la località turistica più nota dell’Isola d’Elba, con una spiaggia lunga più di 400 metri che si estende sulla costa, formata da sabbia fine e tinta dai toni dei minerali, ed un lungomare arricchito da vegetazione come le palme e diverse sculture. Le zone della spiaggia sono molteplici, la maggior parte delle quali offrono numerosi servizi per trascorrere una giornata in totale relax, come il noleggio dei lettini e le barriere costruite con gli scogli che permettono di prendere il sole stendendo il proprio telo mare. Qui, una delle spiagge più belle è quella di Frugoso, che si trova sulla punta più a nord dell’isola d’Elba, ed è costituita da zone sabbiose alternate a zone di sassolini dalle tinte tendenti al grigio. Passeggiando per circa 250 metri, si può raggiungere il promontorio di Capo Vita passando per grandi ciottoli levigati dal mare. In genere, questa zona, è meno frequentata. In prossimità di Capo Castello, invece, c’è una piccola spiaggetta nascosta dagli scogli, lunga circa trenta metri. Grazie ai venti che spirano sulla spiaggia, l’acqua è particolarmente trasparente, circondata dalla rigogliosa vegetazione mediterranea, e consente di fare immersioni lungo la costa indossando semplicemente pinne ed occhiali. Percorrendo in canoa circa 450 metri, è possibile raggiungere il suggestivo isolotto dei Topi, verso Piombino, mentre sopra la spiaggia c’è un parcheggio a pagamento ed un bar. Raggiungere questa zona è piuttosto semplice, basta percorrere il lungomare di Cavo, imboccando via Bernardo Procchi e raggiungendo la pineta di Capo Castello.

Marciana Marina

Alle pendici del Monte Capanne si trova Marchiana Marina. È un paesino situato al centro di un golfo, all’interno di un bosco fitto di pini, querce e castagne. La caratteristica principale del paese sono le strade di granito, nonché le casette tinte in tonalità pastello che si affacciano direttamente sul mare. A contribuire alla notorietà della zona, è stata la serie televisiva “I delitti del BarLume”, di cui Marciana Marina è stata lo sfondo, assumendo il nome dell’immaginaria Pineta. Se ci si ferma a Marciana Marina si deve per forza visitare il borgo del cotone, ovvero un borgo antico dei pescatori, costituito da edifici posizionati a strapiombo sul mare, con le facciate colorate erose dall’azione del mare. Il lungomare, è invece costeggiato da tamerici secolari e la passeggiata è davvero suggestiva; parallelamente al lungomare c’è una delle due spiagge principali, mentre l’altra, la Fenicia, si trova in prossimità della torre. L’attività prevalente della zona era la pesca del tonno, effettuata con le famose tonnare, e consentiva la realizzazione di diversi prodotti tipici come la bottarga ed il tonno sotto sale.