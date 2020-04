iorestoacasa, gli appuntamenti digitali della Casa del Cinema - Tuttoggi

La Fondazione Cinema per Roma torna sui social @romacinemafest con la rubrica per rivedere o riscoprire, attraverso le più’ note piattaforme di streaming, i film delle passate edizioni della Festa del Cinema.

Lunedi’ 13 tocchera’ a The Snowpiercer di Bong Joon-ho, film di fantascienza ambientato in una nuova Era Glaciale.

Martedi’ 14 sara’ presentato Florence Foster Jenkins di Stephen Frears, storia vera della cantante d’opera divenuta nota per le sue scarse abilità canore.

Il giorno successivo, mercoledi’ 15, sarà proposta la visione di Notti magiche di Paolo Virzì che ambienta il suo film durante il mondiale di Italia ’90.

L’ultimo appuntamento della settimana è per giovedì 16 con Mia e il leone bianco di Gilles de Maistre: per tre anni, la macchina da presa filma la straordinaria amicizia fra una bambina e un cucciolo di leone.

Molti sono gli appuntamenti settimanali sui canali social della Casa del Cinema. Si comincia oggi, 13 aprile, con la rubrica “I lunedi’ della Cineteca” e la riproposizione, in collaborazione con CSC-Cineteca Nazionale, dell’incontro con Edoardo De Angelis, Alessandro Rak e Sergio Bassi, ex allievi della scuola, in occasione della celebrazione per gli 80 anni del Centro Sperimentale di Cinematografia. Nei giorni a seguire, per “La cineteca del direttore” Giorgio Gosetti ci parlera’ dei film Vendicami di Jonnie To (14 aprile), Quattro matrimoni e un funerale di Mike Newell (16 aprile) e Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani (19 aprile); mentre saranno gli esperti Fabiana Sargentini, questa volta impegnata a parlarci della serie tv Sex Education (14 aprile) e Alberto Crespi, con un confronto tra Alberto Sordi e Nino Manfredi (18 aprile) a intrattenerci con la rubrica “La parola al critico”. E poi ancora le rubriche “20 anni fa usciva…”, con il ricordo de I cento passi di M.T. Giordana, e “Domani e’ un altro giorno: le frasi piu’ belle dai film ” con le citazioni cinematografiche piu’ famose; il quiz del giovedi’ per testare la preparazione del pubblico e il gioco My Best Movie Line , al quale potrete partecipare inviando una frase indimenticabile di un film che restera’ sulla Story IG della Casa del Cinema. Due saranno le nuove rubriche della settimana: il 17 aprile partiranno ” Villa Borghese: profumo di cinema” , a cura di Mario Di Francesco, per rivivere i ricordi di film e attori, di set e di ciak dalla Casina delle Rose alla Casa del cinema, e “Cinema da leggere”, per leggere da casa le recensioni di libri sul cinema. In conclusione, fine settimana all’insegna del grande cinema con la riproposizione della Lezione di cinema di Sydney Pollack del 27 marzo 2007, in programma sabato 18 aprile, e il consiglio del curatore della rassegna ItaliaDoc parlera’ del doc Sono Gassman! Vittorio Re della Commedia di Fabrizio Corallo.

Notizia Agenzia Dire.it