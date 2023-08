Investito da auto pirata mentre è in bici, gravissimo | L'appello dei familiari - Tuttoggi.info

Ternano investito in viale Trento, è in coma in ospedale. Si cerca chi possa aver visto qualcosa, l'appello della famiglia

E’ ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Terni un 75enne ternano, Gianfranco R., investito da un’auto pirata mentre era in bici lungo viale Trento. L’incidente è avvenuto martedì mattina e a lanciare un appello alla cittadinanza sono i familiari dell’uomo, tramite l’avvocato Massimo Longarini. L’auspicio è che si faccia avanti chi possa aver visto chi ha investito il proprio congiunto e la dinamica del sinistro.

“Questa mattina, a Terni, Viale Trento, – spiega il legale – il signor Gianfranco è stato investito da un’auto mentre stava passeggiando a bordo della propria bicicletta. L’ignoto conducente ha ritenuto di abbandonarlo lungo la strada; trasportato d’urgenza presso l’Ospedale Santa Maria, il signor Gianfranco è in coma. La famiglia chiede a quanti abbiano assistito all’incidente di voler segnalare quanto a propri conoscenza”. Chiunque, dunque, abbia informazioni utili alla famiglia, può contattare le forze dell’ordine al numero unico di emergenza 112.