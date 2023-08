Investimenti: ecco i siti più gettonati tra gli aspiranti trader - Tuttoggi.info

Il conseguimento di buoni risultati nel trading non può prescindere dall'impiego di piattaforme con determinate caratteristiche, ecco quali

Fra i vari approcci operativi attuati dagli investitori sui mercati finanziari il trading online è di sicuro uno dei più apprezzati, in quanto, se supportato da una solida strategia, permette di cogliere opportunità sugli asset trattati a prescindere dalla tendenza dei prezzi e dalla scansione temporale di osservazione. Tuttavia il conseguimento di buoni risultati nel trading non può prescindere dall’impiego di piattaforme con determinate caratteristiche: difatti, per individuare i pattern che determinato le operazioni di acquista o di vendita dei sottostanti, è necessaria una interfaccia grafica dotata di indicatori tecnici; inoltre il tool deve implementare funzionalità come lo short selling e la leva finanziaria, affiancate da dispositivi per la gestione del rischio.

Individuare valide piattaforme di investimento che presentano le peculiarità appena descritte non è affatto complicato: è sufficiente infatti effettuare una veloce ricerca sul web per consultare contenuti e recensioni dei servizi erogati dagli intermediari finanziari; questo genere di approfondimenti agevola la selezione del tool più adatto alle proprie esigenze operative.

Ad ogni modo gli utenti, che prestano molta attenzione al fattore costi,possono focalizzarsi su una specifica categoria di società. I siti di trading, nella fattispecie, mettono a disposizione degli iscritti software di analisi e dispositivi evoluti, senza richiedere alcun canone per il loro impiego.

Sfruttando le piazze di scambio decentralizzate, i soggetti in questione sono in grado di offrire account di trading a costo zero e profili commissionali estremamente vantaggiosi -gli intermediari market maker di solito applicano semplicemente uno spread tra i livelli bid e ask dello strumento finanziario negoziato-, senza dimenticare che si può attivare un rapporto anche con un capitale di partenza molto esiguo.

Naturalmente prima di aderire alla proposta di un broker online, è importante assicurarsi che lo stesso sia in possesso delle licenze rilasciate dagli Organi di Vigilanza competenti, per operare in una determinata giurisdizione. Per verificare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, si può accedere al sito ufficiale dell’Authority di riferimento, che periodicamente rilascia un bollettino in cui vengono segnalate tutte le attività non regolamentari.

Trading online con la piattaforma multiasset di eToro

La piattaforma multiasset di eToro rappresenta sicuramente una delle infrastrutture più innovative attualmente sul mercato: il tool proprietario a zero commissioni, attivabile con un deposito iniziale di appena 50 dollari, garantisce l’accesso ad un vastissimo catalogo prodotti, negoziabili sia attraverso la compravendita di Contratti per Differenza, sia in modalità Direct Market Access; e nel campo delle tecnologie digitali quest’ultima peculiarità è probabilmente un unicum, poiché eToro con i servizi offerti sintetizza l’affidabilità di un broker online -la società è autorizzata da Consob, CySec, FCA e Asic– e le caratteristiche di un crypto exchange. Il sistema di copy trading integrato nella piattaforma, poi, offre uno strumento molto valido, per costruire passivamente strategie di investimento.

Capex.com: un catalogo prodotti per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di investitore

Capex.com è un broker online molto apprezzato nel settore degli investimenti online, pur non avendo un lunga tradizione alle spalle come altri competitor. Il punto di forza dell’intermediario è molto probabilmente il ricco catalogo prodotti: difatti gli utenti Capex hanno l’opportunità di negoziare oltre gli etfs e le coppie di valute sul forex, anche indici, azioni, obbligazioni, materie prime e crypto attraverso la compravendita di Contratti per Differenza.

Costruire un portafoglio di investimento con XTB

XTB è un intermediario con oltre 15 anni di attività nel mondo del trading che offre ai propri iscritti oltre 5900 strumenti finanziari negoziabili. Utilizzando la piattaforma Xstation 5 o la sua versione per smartphone –Xstation mobile-, gli investitori possono trattare indici e materie prime, mediante il meccanismo di replica sintetica implementato dai CFD, coppie valutarie sul forex oppure etf e azioni frazionate. Quest’ultima modalità operativa, che sfrutta il canale di accesso diretto al mercato, è molto vantaggiosa in quanto non prevede l’addebito di commissioni.