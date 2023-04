Interventi sulle condotte idriche, disagi nell'assisano giovedì 6 aprile - Tuttoggi.info

Interventi sulle condotte idriche, una zona di Assisi senz’acqua giovedì Santo.

Umbra Acque, struttura di gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli ambiti territoriali integrati n. 1 e 2 dell’Umbria, informa la clientela interessata che a causa di interventi sulle condotte idriche programmati ed indifferibili, giovedì 6 aprile 2023 dalle 8 alle 18 verrà interrotto il servizio nelle seguenti località nel Comune di Assisi: via San Fortunatom, via Biagiano, via Grotte, via Correggiano, via San Bartolo, via San Pietro Campagna, via della Pescara, via Madonna di Colderba, via Mosciole, via Petrata, via San Vetturino, via Padre Pio, via Pieve San Nicolò, località Santa Croce e località Strada Margherita Campagna.