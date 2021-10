Internet via radio: la soluzione per piccoli comuni e località isolate - Tuttoggi

La FWA è una speciale tecnologia che consente di portare la banda ultra larga anche in quelle località che ancora non sono raggiunte da una connessione ad internet

Al giorno d’oggi per la maggior parte di noi sarebbe impensabile non avere una buona connessione internet a casa, eppure sono ancora diverse le località italiane che non sono coperte dalla ADSL e men che meno dalla fibra ottica. Anche se sembra impossibile, moltissimi comuni sarebbero letteralmente tagliati fuori perché la rete internet non arriva fisicamente in queste zone, ma fortunatamente esiste oggi una soluzione che permette di ovviare al problema. Si tratta della tecnologia FWA, conosciuta anche come internet via radio. Scopriamo nel dettaglio come funziona e quali sono i vantaggi di tale opzione, non solo per chi vive in aree isolate ma anche per chi abita nelle grandi città.

Tecnologia FWA: cos’è e come funziona

La FWA (Fixed Wireless Access) è una speciale tecnologia che consente di portare la banda ultra larga praticamente ovunque, comprese quelle località che ancora non sono raggiunte da una connessione ad internet tradizionale (fibra ottica o ADSL). Questo perché sfrutta le onde radio: è attraverso di esse che viaggia il segnale, anziché mediante la rete di distribuzione Telecom presente sul territorio.

Internet via onde radio: la soluzione ideale per i piccoli comuni

L’operatore numero uno in Italia, in grado di offrire oggi diverse offerte WIFI casa basate su questa tecnologia è Eolo, diventato famoso proprio per via della rivoluzione che ha introdotto nel nostro Paese. Grazie alla tecnologia FWA infatti nessun comune rimane tagliato fuori e tutti hanno la possibilità di usufruire di una connessione ad internet ultra veloce all’interno della propria abitazione.

I vantaggi della tecnologia FWA nelle grandi città

La tecnologia FWA è dunque la soluzione ideale per coloro che non vogliono rinunciare ad una connessione ad internet efficiente anche se vivono in piccoli comuni o in zone non ancora raggiunte dalla fibra ottica. Questo tuttavia non significa che internet via radio sia consigliato solamente in tali contesti. Anzi, sempre più persone scelgono di abbonarsi ad Eolo anche se vivono in grandi città e potenzialmente potrebbero benissimo optare per la fibra ottica o per l’ADSL. I vantaggi della tecnologia FWA, infatti, non si riducono esclusivamente al fatto che riesce a raggiungere tutte le zone d’Italia ma sono ben altri. Primo tra tutti, il fatto che Eolo sia in grado di offrire una banda minima garantita al 100%, a differenza della maggior parte degli altri operatori.

Banda minima garantita al 100%: il plus della FWA di Eolo

Avere la fibra ottica o una connessione ADSL ultra veloce non garantisce, specialmente nelle grandi città, delle prestazioni eccellenti ed è per tale ragione che in molti preferiscono la tecnologia FWA di Eolo. Il problema delle connessioni tradizionali è che viaggiano tutte attraverso la rete di distribuzione Telecom, il che significa che moltissimi abbonati condividono la medesima banda. È per tale motivo che nelle ore di punta in diversi si trovano ad avere problemi con la connessione ad internet, che è lenta o addirittura si blocca. Tutto ciò non accade con la tecnologia FWA, perché è del tutto indipendente dalla rete di distribuzione Telecom ed è per questo che Eolo è in grado di offrire una banda minima garantita al 100%.