Insulti social a sindaco di Orvieto "Tacchi, selfie, aspetto, noi donne costantemente giudicate" - Tuttoggi

“Io sbeffeggiata anche da donne”

“Non sono mai stata una fanatica delle quote rosa in politica, perché ho sempre ritenuto che si dovessero dimostrare sul campo le capacità, meritarsi e guadagnarsi i ruoli. Ma anche io nel mio piccolo, da tre anni a questa parte, mi accorgo quotidianamente di quali siano i vergognosi atteggiamenti ancora troppo diffusi verso le donne che occupano ruoli e incarichi tradizionalmente ricoperti da uomini – continua la Tardani – Ricordo che venni sbeffeggiata per mesi, anche da donne e alcune delle quali con ruoli politici, per il titolo di un giornale che parlava dei “sorrisi” con cui avevamo affrontato il post Covid che era peraltro la sintesi giornalistica dell’ottimismo e della fiducia con cui volevamo guardare alla ripresa. Quelle donne che solitamente scendono in piazza quando a essere bersagli sono le donne della loro parte politica”.

Insulti su Facebook per via della statura “Governa la città su tacchi 17 per nascondere il suo essere diversamente alta”

“Esiste da tempo un profilo Facebook anonimo (ma l’autore è praticamente identificabile) che mi descrive “a governare la città su tacchi 17 per nascondere il suo essere diversamente alta”. Anche recentemente, dopo un articolo su una mia possibile ricandidatura, ho letto commenti di donne che si chiedevano se fossi intenzionata a ricandidare anche le mie “zeppe” – racconta il sindaco di Orvieto – Il tutto con i like divertiti di donne e uomini, apparentemente di cultura, da cui non ci si aspetterebbe tanta bassezza. Donne e uomini che poi incontri quotidianamente e alla vista nascondono lo sguardo. Secondo questi “illuminati” poi una donna sindaco, nelle occasioni istituzionali o di promozione della città, non fa foto ma “selfie””.

Sorrisi, tacchi, selfie e aspetto fisico “Noi donne costantemente giudicate”

“Sorrisi, tacchi, aspetto fisico, selfie – conclude la Tardani – noi donne siamo ancora costantemente giudicate per aspetti decisamente secondari alle nostre capacità e alle nostre scelte nell’ambito dei nostri incarichi. Quando non sarò più sindaco resterò di certo una donna e resteranno gli insulti. Sono piccoli ma diffusi atteggiamenti violenti dei quali se non sono in primis le donne a riconoscerne la gravità continueremo a riempire di retorica queste giornate”.