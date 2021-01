Inseguimento pericoloso sulla E45, polstrada recupera autocarro rubato

Scatta l'inseguimento di notte sulla E45 a Todi, l'uomo alla guida del camion rubato lo abbandona in mezzo alla strada e scappa nei campi

Inseguimento da film lungo la E45 in piena notte. Durante un servizio di vigilanza lungo l’arteria stradale, infatti, gli agenti della polizia stradale di Todi hanno intimato l’alt ad un autocarro che viaggiava in direzione sud, all’altezza del territorio tuderte.

Il conducente del camion, però, anziché arrestare la marcia, ha aumentato la velocità, cercando di darsi alla fuga.

L’inseguimento e il tentativo di speronamento

A quel punto gli agenti sono scattati all’inseguimento. Nel tentativo di fermare il mezzo, hanno rischiato di entrare in collisione con lo stesso a causa delle manovre messe in atto dal fuggitivo. Il conducente ha infatti cercato di speronare l’auto della Polizia.

All’improvviso, dopo circa due chilometri, l’uomo alla guida dell’autocarro ha arrestato repentinamente la propria marcia attraverso una brusca frenata. Fermando l’autocarro proprio sulla corsia di sorpasso e creando un serio pericolo per la circolazione in atto. L’uomo è quindi subito sceso dal mezzo, lanciandosi letteralmente oltre il new jersey che separa le due carreggiate per poi attraversare l’intera sede stradale dileguandosi nella campagna circostante.

Gli agenti della Polizia Stradale all’inseguimento hanno immediatamente attivato tutte le procedure per mettere in sicurezza la strada, evitando così che ci potessero essere incidenti a causa del mezzo abbandonato, riuscendo a dirottare il traffico nella corsia di marcia libera.

L’autocarro era stato rubato a Cesena

Dagli accertamenti condotti è poi risultato che l’autocarro, carico di vari utensili ed attrezzi edili, oltre a due generatori elettrici, era stato oggetto di furto nella serata precedente nel territorio di Cesena.

Si stanno svolgendo approfondimenti, anche per mezzo delle videocamere presenti, per l’identificazione dell’autore del gesto.

(foto di repertorio)