Iniziato il restauro delle protome della Fontana Maggiore

Ad effettuare l’intervento sarà l’azienda perugina Kimia S.p.A., perugina specializzata nello sviluppo di prodotti per il restauro edilizio e di tecnologie per il consolidamento strutturale. Tra le primissime aziende in Italia a introdurre soluzioni appositamente studiate per il restauro monumentale e il rinforzo con i compositi, è riconosciuta come una delle più autorevoli realtà nel settore. Lo dimostrano i cantieri a quali ha offerto il proprio contributo in più di quarant’anni. L’azienda ha partecipato infatti al consolidamento del Santuario di Rivotorto nel 1984, della Sala Norsa ad Assisi nel 1991 e alla ricostruzione post sisma ’97, intervenendo alla Basilica di San Francesco d’Assisi e al Duomo di Foligno. Di recente, l’azienda di proprietà della famiglia Bisciotti, ha contribuito al restauro di alcuni tra i beni storici e di edilizia moderna più prestigiosi in Italia e non solo. Tra questi la Fontana di Trevi, la Reggia di Caserta, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze, il Colosseo, la Cattedrale di San Lorenzo a Perugia, lo stadio Meazza in San Siro, il Viadotto Italia, la stazione di Milano Centrale e l’Oceanografico di Valencia. Nel 2016 Kimia ha messo a disposizione della Protezione Civile le proprie soluzioni per la messa in sicurezza della cinta muraria di Norcia e delle chiese lesionate dal terremoto, mentre oggi è impegnata con le proprie tecnologie di rinforzo nella ricostruzione della Basilica di San Benedetto.

Nelle ultime ore si è svolto un sopralluogo dell’azienda Kimia alla Fontana Maggiore accompagnata dall’Assessore Otello Numerini, dallo staff Art Bonus del Comune di Perugia composto dall’Arch. Stefano Barcaccia, Arch. Fabio Fantucci, dalla Dott.ssa Simona Cortona e dai volontari del Servizio Civile Nazionale insieme al restauratore Dott. Giacomo Perna che ha illustrato i lavori.