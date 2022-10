Iniziati lavori per completamento riqualificazione di via Tremblay en France a Marsciano - Tuttoggi

A febbraio 2021 la via era stata oggetto della sostituzione, per esigenze di sicurezza, delle alberature presenti con un nuovo arredo arboreo

Sono iniziati il 3 ottobre 2022 i lavori di completamento della riqualificazione di via Tremblay en France a Marsciano. La via, a febbraio 2021, era stata oggetto di un intervento di messa in sicurezza con l’abbattimento dei 13 pini presenti e la contestuale piantumazione di 30 lecci e riposizionamento di altre essenze arboree presenti nelle aiuole spartitraffico. Come spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Francesca Borzacchiello “a quell’intervento, realizzato in urgenza per problemi di sicurezza di alcuni dei pini presenti, seguono ora questi ulteriori lavori, per un ammontare di 60mila euro a valere su fondi del Ministero dell’Interno, che di fatto vanno a completare la riqualificazione della via e che interesseranno sia il piano stradale che i marciapiedi”.

In particolare, i lavori consistono nella sostituzione di tutti i cordoli delle aiuole spartitraffico presenti nella via il cui stato di degrado era diventato un problema per la stessa sicurezza del traffico veicolare. Contestualmente si provvederà anche a sistemare la pavimentazione stradale, in alcuni punti rialzata a causa della crescita delle radici dei pini, e a rifare un nuovo manto di asfalto. Altra opera che si realizzerà è la ripavimentazione in conglomerato cementizio di un ampio tratto di marciapiede. L’attuale pavimentazione in stabilizzato, infatti, non è più idonea al volume di utenza pedonale che fruisce del marciapiede, per lo più rappresentata dagli studenti del vicino polo scolastico. Al termine di questi lavori, la cui conclusione è prevista entro il mese di novembre, salvo eventuali ritardi causati da condizioni meteo avverse, saranno effettuate anche nuove piantumazioni di essenze arboree tappezzanti, arbusti e fiori nelle aiuole spartitraffico.