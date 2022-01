Ingente perdita d'acqua, anziana soccorsa dai carabinieri - Tuttoggi

L’Arma dei Carabinieri, ancora una volta, ha dato prova di concreta vicinanza alla comunità del territorio della provincia di Perugia. Nella giornata di domenica, infatti, i Carabinieri della Stazione di Bettona sono intervenuti presso l’abitazione di una donna, ultraottantenne, nel cui giardino era esploso un tubo dal quale fuoriusciva una grande quantità d’acqua, che aveva reso l’area impraticabile e stava già fuoriuscendo sulla strada.

La donna, non sapendo cosa fare, ha contattato i Carabinieri, che sono immediatamente giunti sul posto e l’hanno trovata in un forte stato di preoccupazione per l’evento e particolarmente colpita dallo sconforto.

I militari hanno quindi provveduto a tranquillizzare la Signora, in prima battuta, e successivamente si sono adoperati per chiudere il pozzo interrompendo la copiosa fuoriuscita d’acqua avviando, poi, le dovute procedure per garantirle la necessaria assistenza. Grande la soddisfazione della donna, la quale ha rivolto molti ringraziamenti ai Carabinieri intervenuti in suo soccorso.