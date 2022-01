Info day al Digipass: il primo è sull'iscrizione scolastica online - Tuttoggi

Tutorial in diretta per iscrivere i figli a scuola col portale online del Ministero

Il 2022 inizia con il primo di sei Info day programmati dal Digipass di Assisi per avvicinare i cittadini ad altrettanti strumenti digitali. Il 21 Gennaio alle h 16.30 si svolge una giornata online informativa sull’utilizzo della piattaforma del Ministero dell’Istruzione “Iscrizioni Online” obbligatoria quest’anno per iscrivere i figli al 1° anno della scuola primaria e secondaria di I e II grado.



La piattaforma ha aperto le iscrizioni il 4 gennaio e rimane utilizzabile fino al giorno 28 gennaio, per permettere a tutti di compilare autonomamente, e quando si vuole, la domanda, facendo l’accesso tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.



L’evento fa parte di un calendario di 6 Info Day organizzati dal Digipass di Assisi, ufficio a servizio della Zona Sociale 3 dell’Umbria (Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica). Gli appuntamenti si svolgeranno una volta al mese e gli argomenti trattati vanno dall’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (25 febbraio – online), allo scaricamento dei certificati anagrafici (25 marzo – in presenza) al modo migliore di utilizzare i canali social come Facebook e Instagram (27 maggio e 17 giugno – in presenza).

I primi due incontri di gennaio e febbraio sono organizzati in modalità virtuale e possono essere seguiti sul canale Youtube del Digipass di Assisi come precauzione per la situazione pandemica. Per maggiori info è possibile telefonare al numero 075 813 8448 o mandare una mail a digipass@comune.assisi.pg.it.