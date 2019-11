Indici statunitensi al rialzo: si toccano i massimi storici

In un clima di forte instabilità internazionale, i dati degli indici USA confermano un trend rialzista, al pari dei maggiori indici europei. Nonostante in Medio Oriente gli occhi sono puntati sulle tensioni in Siria, è la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina che tiene tutti con il fiato sospeso.

Mercato ed economia sembrano sempre più scollegati negli ultimi tempi. Nelle ultime settimane si sono infatti susseguiti dati non particolarmente positivi sugli indici relativi agli acquisti, al settore dei servizi e a quello manifatturiero, non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa. Il Fondo Monetario Internazionale alla fine di ottobre ha diminuito al 3% la previsione di crescita mondiale.

Le trimestrali dei big e la guerra dei dazi: picchi sempre più alti per gli indici Usa

Sul trend rialzista degli indici statunitensi pesano anche i dati relativi alle ultime trimestrali. Facebook e Apple hanno riportato dati più che positivi. E’ grazie alle due società che i relativi titoli in Borsa si sono sollevati. Con Amazon si chiude il terzo trimestre con un fatturato di 70 miliardi di dollari ma sconta un calo del profitto del 26%. Netflix, invece, manca le aspettative di Wall Street.

Per Aphabet, le trimestrali si sono rivelate sotto le attese. Gli investimenti nel cloud computing, nell’intelligenza artificiale e nelle iniziative hardware di consumo come FitBit hanno pesato sui profitti di Google nell’ultimo trimestre. Nonostante queste cattive notizie, le quotazioni hanno segnato un massimo storico, mostrando una maggiore forza relativa di Alphabet rispetto all’indice americano.

Tutta questa positività deriva dalla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. I mercati si stanno aggrappando agli sviluppi di questa disputa da ormai 16 mesi. Trump e Xi Jinping negli ultimi tempi erano arrivati ad un accordo sulla conclusione di una tregua, la cosiddetta “fase 1”. Se l’accordo non dovesse essere firmato, sarà proprio il settore tecnologico quello che più di tutti sconterà l’imposizione di nuovi dazi sui prodotti provenienti dalla Cina.

Trading negli Stati Uniti: i migliori forex brokers

Al giorno d’oggi è difficile trovare un broker che offra una proposta fidata e vantaggiosa per fare trading negli Stati Uniti. Un team di esperti professionisti del forex trading ne ha classificato, secondo la lista di broker su investingoal.it, i migliori forex brokers:

com

Propone tipologie di conti flessibili e accessibili, come il conto Direct Market Access. Gli utenti hanno la possibilità di fare trading sulle principali coppie di valute forex e metalli.

TD Ameritrade

TD Ameritrade offre ai traders la possibilità di investire in più di 70 coppie di valute forex. Questa vasta gamma è dovuta alla presenza di coppie maggiori, minori ed esotiche. Grazie a questo broker è possibile fare trading anche senza commissioni.

Oanda

Con Oanda è possibile investire su oltre 70 coppie di valute forex. La peculiarità di questo broker sta nella formazione che offre agli utenti. Infatti, nella sezione MarketPulse, è possibile seguire le notizie e le analisi tecniche di mercato fornite dal team di Oanda.

Interactive Brokers

Pensata soprattutto per i professionisti, Interactive Brokers è la porta d’accesso ai mercati globali. E’ possibile investire su valute, opzioni, metalli, indici e molto altro. Interactive Brokers viene preso in considerazione nell’ambito generale di trading, poiché presenta i costi più bassi del settore secondo la classifica annuale dei broker online.

IG Markets

Uno dei pionieri del settore, è riconosciuto miglior forex broker in Stati Uniti e Australia. Offre accesso a più di 80 mercati di forex trading, con la possibilità di utilizzare MT4, la piattaforma di trading più popolare tra i trader di tutto il mondo. Gli utenti possono anche scegliere tra una vasta gamma di pacchetti di charting professionali su desktop o smartphone.

