Incontro VUS e Comune di Norcia, decisi interventi per migliorare il servizio - Tuttoggi

Si è tenuto nei giorni scorsi presso la sede di Spoleto della Valle Umbra Servizi un incontro tra il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno insieme agli Assessori Giuliano Boccanera e Giuseppina Perla e il Presidente della Società Vincenzo Rossi, il Direttore Generale Marco Ranieri ed altri collaboratori, per affrontare importanti problematiche del servizio di igiene urbana sul territorio della Valnerina.

Sono stati concordati importanti interventi di miglioramento del servizio in tutto il territorio, che prevedono in particolare per il Comune di Norcia, la sostituzione e l’installazione di nuovi cassonetti che avverrà nei prossimi giorni. Intanto è già in funzione, nel territorio comunale, la nuova spazzatrice.

Nel corso della riunione è stato inoltre illustrato da VUS un importante progetto del valore di oltre 2 milioni di euro, per la meccanizzazione e digitalizzazione del servizio di raccolta su tutti i Comuni della Valnerina che verrà a breve presentato a finanziamento con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il progetto prevede il posizionamento di contenitori “intelligenti” altamente tecnologici su una rete di punti di raccolta di nuova definizione, che consentirà di migliorare in maniera assai significativa le performance del servizio di raccolta dei rifiuti. Il Sindaco Alemanno ha confermato a tal proposito la sua disponibilità a promuovere la richiesta di ulteriori fondi legati alla ricostruzione da utilizzare per l’installazione di dispositivi di raccolta a scomparsa complementari alla proposta progettuale presentata.