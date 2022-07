Inclusione e sostegno alle persone fragili, alla zona sociale 3 assegnati 715.000 euro - Tuttoggi

“È un risultato importante – ha sottolineato l’assessore ai servizi sociali Massimo Paggi – perché, grazie a questi fondi, possiamo continuare come amministrazione a perseguire speditamente la politica di assistenza e attenzione alle fasce più deboli della popolazione. Con le risorse assegnate, nell’arco di tre anni, metteremo in campo azioni concrete e innovative per dare risposte sempre più adeguate efficaci ai bisogni delle persone con difficoltà, anche alla luce delle nuove forme di povertà presenti sul nostro territorio legate alla grave crisi economica e sociale e agli effetti della pandemia e della guerra in Ucraina.”.

“L’attività dell’amministrazione comunale legata al sociale vede Assisi e la Zona Sociale 3 ancora protagoniste con altri progetti – ha aggiunto l’assessore Paggi a proposito dei nuovi fondi per le persone fragili – in collaborazione con altri Comuni della provincia, per esempio con Marsciano stiamo elaborando un intervento dedicato al sostegno delle capacità genitoriali e alla prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini e con Perugia un progetto per il rafforzamento dei servizi sociali e la prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali“.