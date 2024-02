Incidente tra due mezzi in via Flaminia, un ferito | Foto

Violento tamponamento in via Flamia tra due mezzi furgonati lunedì mattina, sul posto 118, vigili del fuoco e vigili urbani

Incidente stradale lunedì mattina dopo le 11 in via Flaminia a Spoleto, con due veicoli coinvolti ed una persona rimasta ferita e soccorsa dal personale del 118. Violento l’impatto, che ha coinvolto un furgoncino intento a svoltare verso sinistra ed un’auto furgonata che lo seguiva e che lo ha tamponato.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118, che ha soccorso e trasportato in ospedale uno dei due conducenti, i vigili del fuoco del vicino distaccamento e la polizia locale. La viabilità ha subito forti rallentamenti nella zona (l’incidente è avvenuto nel tratto tra la sede Snam e il bivio per Colle Marrozzo) per circa un’ora e mezzo, fino alla rimozione dei veicoli incidentati avvenuta pochi istanti fa.