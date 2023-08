Incidente tra due auto a Norcia, vigili del fuoco e carabinieri sul posto - Tuttoggi.info

Scontro tra due veicoli lungo la Tre Valli alle porte di Norcia

Incidente stradale a Norcia domenica mattina, lungo la strada statale 685 Tre Valli all’altezza dell’area industriale nursina. Due auto, una Bmw e una Ford, si sono scontrate violentemente, intorno alle 9,15, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale Compagnia, guidati dal capitano Simone Alfano.

Sul posto i vigili del fuoco di Norcia, che hanno messo in sicurezza le due auto e la zona interessata dal sinistro, particolarmente trafficata sia per i turisti che in questo periodo raggiungono la Valnerina sia per chi deve raggiungere le Marche ed il mare Adriatico. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.