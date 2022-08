Incidente tra camion e 3 auto in superstrada, caos traffico a Terni | Aggiornamenti - Tuttoggi

L’incidente è avvenuto in particolare al km 4,900, provocando come detto caos per il traffico, che al momento è paralizzato. La viabilità è deviata dentro Terni, mentre il personale di Anas è sul posto – insieme a forze dell’ordine e soccorsi – per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Non sono al momento note le condizioni delle persone rimaste coinvolte nel sinistro.

L’Anas fa sapere che intorno alle 16,30 è stata riaperta la corsia in direzione Orte. Mentre il traffico in direzione Spoleto è ancora bloccato per consentire la rimozione del mezzo pesante incidentato.

