Incidente tra Assisi e Santa Maria, feriti lievi e disagi - Tuttoggi.info

Due feriti lievi e disagi al traffico: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno all’ora di cena all’incrocio via di Valecchie e via Francesca, lungo la strada tra Santa Maria Angeli e Assisi. Secondo i primi rilievi dei carabinieri Assisi una delle due auto non si sarebbe fermata allo stop immettendosi in via Francesca e sarebbe finita contro l’altra macchina.

I vigili del fuoco di Assisi hanno soccorso una donna all’ospedale di Assisi e l’altra donna con la figlia all’ospedale di Foligno. Sul posto, oltre ai carabinieri per i rilievi del caso e i vigili del fuoco, anche i vigili urbani che hanno coordinato la viabilità, e due ambulanze del 118 dell’ospedale di Assisi.