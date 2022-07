Incidente sulla Centrale Umbra a Spello, soccorsi sul posto | Foto

Incidente stradale tra Foligno e Spello, ferita una persona soccorsa dall'ambulanza del 118. Lunghe code verso nord

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì lungo la ss75 Centrale Umbra, tra Foligno e Spello. Ad essere coinvolta nel sinistro una Fiat500 che si è ribaltata.

Una persona – si tratterebbe di una donna – è rimasta ferita (sembrerebbe in modo non grave), soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale del 118. Lunghe code in direzione di Assisi.