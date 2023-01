Incidente sul lavoro a Ospedalicchio, 56enne ricoverato in prognosi riservata - Tuttoggi

Ha riportato un politrauma ed è ricoverato al Santa Maria della Misericordia l’operaio di 56 anni, di origine extra comunitaria ma residente da anni nell’assisano, vittima di un incidente sul lavoro.

I fatti sono accaduti a a Ospedalicchio nella giornata di ieri, 27 gennaio: secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino, l’uomo è un operaio che stava lavorando per risolvere un’infiltrazione d’acqua in un negozio. Per cause in corso di accertamento sarebbe caduto da una scala, una brutta caduta anche se avvenuta da un’altezza relativamente bassa. Ricoverato in prognosi riservata per politrauma, non è in pericolo di vita seppur in prognosi riservata.