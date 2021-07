Nessun altro mezzo coinvolto nell'accaduto

Incidente questa mattina, martedì 27 luglio, lungo la nuova, SS77, nel tratto finale in direzione Foligno.

Un furgone camper è finito fuori strada per cause in corso di accertamento. I due turisti francesi a bordo sono rimasti illesi. Sul posto vigili del fuoco, 118, polizia stradale e Anas.