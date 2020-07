Incidente mortale, moto contro auto, centauro perde la vita - Tuttoggi

Un incidente mortale si è verificato nella mattina di oggi nei pressi di Marsciano. A perde la vita è stato un motociclista di 44 anni, imprenditore molto conosciuto nel borgo perugino.

Moto contro auto

Secondo quanto è stato possibile apprendere, il centauro stava transitando in località Migliano quando, per motivi ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine si è scontrato con un’auto.

Codice Rosso

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi e il paziente, apparso da subito in gravissime condizioni, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Decesso

Purtroppo le policontusioni e i politraumi non hanno lasciato scampo al motociclista che è deceduto in ospedale.