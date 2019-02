Incidente mortale a Foligno, perde la vita un ragazzo di 20 anni

share

Un incidente mortale si è verificato alle prime luci dell’alba di oggi nei pressi di Foligno. A perdere la vita un giovane di 20 anni che si è scontrato frontalmente con un’autovettura condotta da un ragazzo di 24 anni, in gravi condizioni.

Lo schianto si è verificato sulla Strada Regionale 316, in località Fiamenga. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, la Polizia e un equipaggio del 118 che ha cercato di rianimare il giovane in loco, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Trasferito in codice rosso al San Giovanni Battista di Foligno l’altro ragazzo.

