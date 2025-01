Incidente in supestrada a Foligno, lunghe code | Aggiornamenti - Tuttoggi.info

Lunghe code in supestrada a Foligno nella serata di lunedì 13 febbraio a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la Flaminia, poco dopo l’innesto della Ss75 Centrale Umbra. Traffico paralizzato per chi proviene da Foligno Nord e da Valtopina / Nocera in direzione Spoleto. Il sinistro è avvenuto all’altezza di Sportella Marini poco prima delle 21.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso. Non è al momento nota la gravità dell’incidente né quanti veicoli risultino coinvolti.

articolo in aggiornamento

foto di repertorio