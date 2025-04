Ai domiciliari esce di casa e va al pronto soccorso aggredendo un'infermiera: arrestato - Tuttoggi.info

Dopo quella di Foligno, ancora un’aggressione al personale sanitario, con una infermiera colpita al volto da un paziente che peraltro avrebbe dovuto essere domiciliari e che per questo è stato arrestato.

Un ternano di 60 anni che si era recato al pronto soccorso, durante l’attesa ha perso le staffe pretendendo di essere visitato al più presto. I sanitari intervenuti per calmarlo sono stati aggrediti e ad avere la peggio è stata una infermiera colpita al volto. Sul posto sono arrivate due volanti della Polizia che – ricostruito l’accaduto – hanno arrestato il sessantenne per lesioni a personale sanitario, in base alla recente modifica legislativa emanata a tutela di tale categoria professionale. Peraltro, si è scoperto poi, l’uomo era in detenzione domiciliare. All’esito della direttissima tenutasi venerdì mattina, il Giudice ha convalidato l’arresto segnalato i fatti per l’eventuale inasprimento della misura alternativa in atto