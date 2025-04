Palermo, accoltella padre al culmine di una lite: arrestato 20enne - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Avrebbe accoltellato il padre al culmine di una lite. Un 21enne, M.M, è stato arrestato dai carabinieri a Carini, nel Palermitano, con l’accusa di tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe sferrato due fendenti al genitore, un 44enne, colpendolo alla schiena. L’aggressione è avvenuta la scorsa nell’abitazione della famiglia in via Vespucci. L’uomo, immediatamente soccorso, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Il ragazzo, rimasto anche lui ferito, dopo essere stato medicato dai sanitari dell’ospedale di Partinico, è stato condotto in carcere. Pare che in famiglia vi fosse un clima teso per via di continui litigi. Sulla vicenda indagano i carabinieri.