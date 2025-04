Incendio in camera da letto, 75enne muore intossicato

Un uomo di 75 anni è morto a Terni a seguito dell’incendio divampato nella notte nell’appartamento dove abitava, al terzo piano di una palazzina in via Montebello, nei pressi del quartiere di San Giovanni.

I vigili del fuoco lo hanno trovato ormai senza vita vicino all’ingresso dell’appartamento in fiamme, forse nell’estremo tentativo di uscire per mettersi in salvo, sopraffatto probabilmente dal fumo. Il personale sanitario del 118 ha provato a rianimarlo, ma per il 75enne non c’era ormai più nulla da fare.

Secondo una prima verifica, l’incendio si sarebbe sprigionato dalla camera da letto, dove la temperatura ha raggiunto un livello così elevato da far esplodere gli infissi, caduti in casa. Possibile che possa essere stato provocato da un dispositivo elettrico utilizzato per riscaldare la stanza o da un orto circuito all’impianto di illuminazione.

La Procura di Terni ha aperto un fascicolo. Si sta valutando l’esecuzione dell’autopsia, per stabilire le esatte cause del decesso. L’appartamento dove è avvenuta la tragedia è sotto sequestro. La polizia scientifica ha eseguito rilievi, anche sulla base delle indicazioni dei vigili del fuoco.

Gli inquilini degli altri appartamenti sono stati fatti evacuare temporaneamente. Poi, una volta spento l’incendio e messa in sicurezza l’area, sono potuti tornare a casa, perché l’edificio non presenta danni strutturali.