Incidente frontale moto-auto, muore motociclista AGGIORNAMENTI

Motociclista morto dopo incidente

Sul posto si sono subito portati i sanitari della Croce Verde di Ferentillo, gli agenti della Polizia Stradale e quelli della Polizia Locale. Purtroppo, una volta raggiunto il motociclista, i sanitari ha constato che le lesioni multiple riportate in seguito allo schianto sono state fatali all’uomo che è deceduto sul colpo. Anche la donna, in stato di choc, è stata soccorsa dai sanitari, ma sembra che non abbia riportato serie conseguenza.

(ultimo aggiornamento ore 15.30, foto archivio)