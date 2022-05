Tragico incidente mortale, addio Marco - Tuttoggi

Terni piange Marco De Sanctis dopo un drammatico incidente in moto. Forntale contro auto fatale al motociclista. Cardeto sotto choc

Un quartiere sotto choc, quello di Cardeto, dove Marco De Sanctis, 50enne dipendente Asm, era conosciuto e stimato da tutti per il suo impegno nel sociale e per la sua cordialità. Negozianti e vicini lo ricordano tutti come una persona leale, gentile ed educata, sempre pronto a dare una mano al prossimo.

Incidente mortale

Purtroppo, nella tarda mattinata di oggi, la traiettoria della sua moto si è incrociata, in modo frontale, con quella di una Citroen condotta da una donna lungo la Statale 79. Marco tornava da un’uscita con gli amici su moto da enduro in zona Piediluco, mentre la donna saliva verso Marmore. L’impatto tra i due mezzi è stato fatale per Marco, trovato già privo di vita dai sanitari della Croce Verde accorsi sul posto.