Incidente frontale, due persone in ospedale

Lo scontro tra due auto all'altezza dell'uscita di Ripabianca | I conducenti portati in ospedale per accertamenti

Incidente nella serata di giovedì sulla E45, all’uscita di Ripabianca. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, due auto si sono scontrate. I conducenti sono rimasti feriti, in maniera non grave. Un’autoambulanza del 118 li ha trasportati all’ospedale di Perugia, per accertamenti.

I vigili del fuoco, una volta soccorsi i feriti, hanno provveduto alla rimozione dei mezzi e alla pulizia della sede stradale