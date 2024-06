Incidente Barbetti, materiale lanoso ancora presente in zona | Cementeria sospende produzione - Tuttoggi.info

Proseguono i monitoraggi dopo "l'imprevedibile problema tecnico" di sabato scorso | Arpa, dopo un ulteriore sopralluogo, ha chiesto al cementificio di procedere celermente alla raccolta del materiale lanoso rimasto

Continua a essere costantemente monitorata da Arpa, Asl e Comune di Gubbio la situazione dell’area limitrofa alla cementeria Barbetti, dove sabato scorso (8 giugno) si è verificato l’“imprevedibile problema tecnico” che ha portato alla fuoriuscita di materiale lanoso.

Arpa, in particolare, segnala di aver effettuato un ulteriore sopralluogo nell’area interessata dalla ricaduta del materiale – fiocchi di fibre fonoassorbenti fonoassorbenti di un silenziatore dell’impianto -, durante il quale è stato accertato che nonostante le operazioni di rimozione iniziate dalla ditta sono ancora oggi (12 giugno) presenti numerosi fiocchi nell’area collinare ricompresa tra cementeria, via Suelle e via del Castello, a Semonte.

Per questo Arpa ha chiesto alla ditta di procedere il più celermente possibile alla raccolta delle fibre ancora presenti. Dal canto suo, Barbetti ha comunicato a Regione, Comune, Asl e alla stessa Arpa di aver fermato la produzione della linea di cottura del clinker, per permettere l’espletamento di tutte le attività di controllo necessarie, e di stare procedendo al completamento della mappatura delle aree di ricaduta del materiale disperso e nelle attività di raccolta e rimozione dello stesso.

Intanto alcuni campioni del materiale lanoso saranno fatti analizzare anche ad un laboratorio specializzato di Reggio Emilia per ulteriori approfondimenti. Entro la fine di questa settimana dovrebbero arrivare i risultati. Fino ad allora resterà in vigore l’ordinanza sindacale, che vieta soprattutto di raccogliere vegetali per consumo umano e zootecnico. Ad oggi comunque non sono ancora emerse evidenze di disturbi fisici collegabili all’evento.

Per tutte le informazioni, le domande, i dubbi e le eventuali richieste, Asl fa sapere che i cittadini possono rivolgersi al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ASL, centralino ospedale 0759270801.