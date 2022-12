Incidente a Spoleto, violento scontro allo svincolo nord - Tuttoggi

Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia municipale di Spoleto

Violento scontro giovedì pomeriggio intorno alle 16.30 allo svincolo nord di Spoleto. Due veicoli si sono scontrati per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale lungo la rampa di accesso alla Flaminia in direzione Terni.

Nel violento impatto una delle due utilitarie coinvolte ha anche perso una ruota. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed il personale del 118 che ha soccorso una delle persone coinvolte nel sinistro. Il traffico ha subito rallentamenti lungo la rampa stradale in entrambe le direzioni di marcia per consentire i soccorsi.