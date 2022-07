Incentivi al personale in anticipo rispetto al passato all’ospedale di Terni

Sottoscritto coi sindacati anche il regolamento per l’attribuzione degli incarichi di funzione di coordinatori e funzioni organizzative del personale

L’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni erogherà con le competenze del mese di luglio, in anticipo rispetto agli anni passati, gli incentivi relativi alle performance 2021 del personale del comparto e della dirigenza tecnica e amministrativa. A breve, come condiviso con le organizzazioni sindacali, saranno erogati anche gli incentivi per la dirigenza sanitaria, essendo i lavori in fase conclusiva.

Venerdì, inoltre, è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali del comparto anche il regolamento per l’attribuzione degli incarichi di funzione di coordinatori e funzioni organizzative del personale del comparto.