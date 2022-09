Incentivi a 311 persone per la raccolta differenziata di plastica e carta

Incentivi economici non molto alti ma comunque un segnale di attenzione a cui si aggiunge un grande beneficio per l'ambiente

Oltre 300 cittadini di Todi premiati con incentivi economici per la raccolta differenziata di plastica e carta. Non si tratta di grandi importi ma è comunque un segnale importante per quanti tra i cittadini si impegnano per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti.

Il settore bilancio e tributi del Comune di Todi ha infatti provveduto a liquidare agli aventi diritto gli incentivi per il conferimento di bottiglie di plastica presso gli eco-compattatori relativo agli anni 2020 e 2021. Si tratta di una cifra di poco superiore ai 5mila e 500 euro, a fronte di 140 mila bottiglie di plastica conferite, che è stata suddivisa, a titolo di incentivo, a beneficio di 206 soggetti conferitori. Piccoli importi per i bilanci familiari, sicuramente, ma ai quali si aggiunge un grande beneficio per l’ambiente.